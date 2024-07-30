Дождь или кишечная палочка? Почему в Париже отменили соревнования по триатлону

Еще до Олимпийских игр в Сене искупалась мэр города, попытавшись доказать, что вода чистая.

Мужские соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже перенесли из-за плохого качества воды в реке Сене. Об этом сообщили на официальном сайте Международного союза триатлона.

«Учитывая последние данные о погоде, было решено запланировать мужской триатлон на 31 июля в 10:45. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 08:00. Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания», — уточнили в пресс-службе, отметив, что резервным днем для соревнований остается 2 августа.

По плану соревнования триатлонистов должны были стартовать 30 августа в 08:00 (09:00 по московскому времени). Причиной, по которой вода в Сене загрязнилась, назвали дождь, который шел в Париже в минувшие выходные.

Незадолго до Олимпийских игр СМИ писали, что уровень наличия кишечной палочки в Сене превышает допустимый, поэтому соревнования проводить в реке нельзя. Однако мэр Парижа Анн Идальго решила доказать обратное и искупалась в Сене сама. Вместе с ней в показательном заплыве приняли участие председатель организационного комитета Игр в Париже Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.