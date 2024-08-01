Владимир Путин встретился с президентом Индонезии

Россия готова наращивать поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию, а также развивать сотрудничество в сфере энергетики. Об этом сегодня Владимир Путин сказал во время встречи с лидером островного государства — Прабово Субианто. Особое внимание уделили вопросам совместной работы в области обороноспособности стран — особенно на фоне геополитической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Почему эти переговоры не остались без внимания Запада — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

В Кремль Прабово Субианто въезжает на Aurus. Уже внутри традиционным жестом встречает Владимира Путина. Не забывает поздороваться и с членами российского правительства. Каждого из них он хорошо знает: за последние четыре года это четвертый визит Субианто в Москву. На этот раз в новом качестве — уже избранного, но еще не вступившего в должность президента Индонезии. На дипломатическом языке это показатель особого доверия, а заодно — четкий сигнал: Москва и Джакарта будут только наращивать сотрудничество.

«В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и на все события, которые происходят потом в России, и связанные с ней ограничения. Все-таки у нас растет товарооборот. За последние годы он вырос в два раза», — отметил Путин.

В абсолютных величинах товарооборот между нашими странами пока скромный — около четырех миллиардов долларов. Но он быстро растет. За первый квартал этого года вырос сразу на 17%. Подстегнуть рост должен и новый договор о создании зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС. Он сейчас в стадии подготовки.

«Рынок ЕврАзЭС достаточно большой, емкий, ну а рынок Индонезии — страны с почти 300-миллионным населением — тоже представляет большой интерес для России. Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры», — заявил российский лидер.

Главное — множатся совместные проекты: «Роснефть» готовится строить нефтеперерабатывающий завод на острове Ява, «Росатом» разрабатывает плавучие АЭС для новой индонезийской столицы Нусантары. Отдельное внимание — военному сотрудничеству.

«Хотелось бы пригласить российскую делегацию на нашу оборонную выставку в ноябре текущего года. Также я бы хотел пригласить российских участников на наш военно-морской парад, который состоится в начале 2025 года», — сказал Субианто.

Важно отметить, Прабово Субианто не просто избранный президент, но и действующий министр обороны Индонезии. До встречи с российским лидером он успел переговорить со своим коллегой Андреем Белоусовым.

«Приоритетное внимание уделяем совместной оперативной и боевой подготовке, в частности проведению военно-морских маневров. Рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и войскового контингента в учениях на территории Российской Федерации», — заявил российский министр обороны.

Такое внимание к Индонезии и всей Юго-Восточной Азии, конечно, неслучайно. Регион становится новым поясом напряженности, который США активно затягивают вокруг Китая. Джакарта занимает подчеркнуто нейтральную позицию, а вот ее ближайший островной сосед, Филиппины, давно осваивается Вашингтоном в качестве своего главного форпоста. Одновременно с визитом Субианто в Москву в Маниле — министерский «десант» из США.

«Сейчас мы выделяем Филиппинам дополнительно 500 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования, чтобы усилить сотрудничество в сфере безопасности с нашим старейшим союзником в этом регионе», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Логика действий Белого дома понятна: повышать градус эскалации до предела в надежде спровоцировать Китай. Для этого весной ВМС США и Филиппин провели крупнейшие за 30 лет учения и впервые — в участках Южно-Китайского моря, которые Пекин считает своими. Самим Филиппинам участь уготована несладкая — буферной зоны, а в случае войны — пушечного мяса. Сценарий «азиатской Украины». Поэтому реакция местных жителей на визит Блинкена понятна — американский флаг жгут, скандируют: «Вон с нашей земли!»

США это, конечно, не остановит. Как и их сателлитов. В Японии на этой неделе Блинкен встречался с главными союзниками по антикитайской коалиции. Формат QUAD — еще одно неофициальное азиатское НАТО. В довесок к AUKUS.

«По мере роста неопределенности международной ситуации, я считаю, что важность сотрудничества Японии с США, Австралией и Индией для сохранения наших общих ценностей и фундаментальных принципов возрастает», — сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Саму Японию США теперь официально приняли под свой «ядерный зонтик». Правда, Япония никогда нейтральной не была, в отличие от тех же Индонезии или Вьетнама. Самостоятельную политику пытаются переломить, всеми средствами натравливая и на Китай, и на Россию. Впрочем, визит избранного индонезийского президента в Москву доказывает: попытки эти пока безуспешны.