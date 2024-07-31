«Пили шампанское и пели»: группу «Мираж» и Джигурду едва не арестовали в Париже

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Группу «Мираж» и Джигурду хотели арестовать в Париже

«Пили шампанское и пели»: группу «Мираж» и Джигурду едва не арестовали в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Жители французской столицы были в шоке от увиденного.

Лидера группы «Мираж» Алексея Горбашова и актера Никиту Джигурду едва не арестовали в Париже во время съемок клипа. Об этом рассказал Алексей в беседе с Газета.ру.

Все произошло во время съемок совместного видео на песню «Не поможет эта ночь». По словам артиста, они арендовали лимузин, в котором пили шампанское, танцевали и громко пели. Такое поведение вызвало гнев жителей французской столицы.

«Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж», — признался Горбашов.

Он также уточнил, что вызванная полиция чудом не забрала нарушителей порядка в участок.

К слову, Никита Джигурда и группа «Мираж» сотрудничают на протяжении многих лет. В 1994 году актер создавал альбом, посвященный 100-летию Сергея Есенина. В нем все женские партии исполнила солистка группы Екатерина Болдышева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда высказался о творческом потенциале Волочковой.

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