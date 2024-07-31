«На нее воздействуют»: муж Бакальчук уверяет, что ей нужна помощь

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 75 0

Муж Бакальчук уверяет, что ее действиями управляет третье лицо

«На нее воздействуют»: муж Бакальчук уверяет, что ей нужна помощь

Фото: Гребенщиков Михаил / ТАСС

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Кто заставил основательницу Wildberries подать на развод?

Супруг основателя Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что всеми действиями его жены управляет третье лицо. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Татьяна официально подала в суд на развод. Однако Владислав уверен, что желание расстаться якобы исходит не от супруги. По его мнению, с матерью его семерых детей происходит «что-то странное».

«Я не знаю, сколько человек и как именно на нее воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети», — сказал он.

Предприниматель также пожаловался, что впервые узнал о начале бракоразводного процесса из новостей.

По мнению Владислава, вокруг их развода раздувается искусственный шум, который мешает трезво оценить ситуацию.

«Очевидно, что Татьяне нужна помощь. Но я сохраняю самообладание и пытаюсь защитить семью всеми способами», — добавил он.

Татьяна Бакальчук сообщила о разводе неделю назад. Она рассказывала, что первый крупный конфликт с супругом у них произошел еще в ноябре 2023 года, однако та шумиха, которую Владислав поднял на фоне слияния Wildberries с Russ, стала последней каплей в чаше терпения Бакальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли муж Бакальчук получить половину Wildberries.

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