«На нее воздействуют»: муж Бакальчук уверяет, что ей нужна помощь

Кто заставил основательницу Wildberries подать на развод?

Супруг основателя Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что всеми действиями его жены управляет третье лицо. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Татьяна официально подала в суд на развод. Однако Владислав уверен, что желание расстаться якобы исходит не от супруги. По его мнению, с матерью его семерых детей происходит «что-то странное».

«Я не знаю, сколько человек и как именно на нее воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети», — сказал он.

Предприниматель также пожаловался, что впервые узнал о начале бракоразводного процесса из новостей.

По мнению Владислава, вокруг их развода раздувается искусственный шум, который мешает трезво оценить ситуацию.

«Очевидно, что Татьяне нужна помощь. Но я сохраняю самообладание и пытаюсь защитить семью всеми способами», — добавил он.

Татьяна Бакальчук сообщила о разводе неделю назад. Она рассказывала, что первый крупный конфликт с супругом у них произошел еще в ноябре 2023 года, однако та шумиха, которую Владислав поднял на фоне слияния Wildberries с Russ, стала последней каплей в чаше терпения Бакальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли муж Бакальчук получить половину Wildberries.