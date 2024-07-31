«Антирейдерские пункты»: сможет ли муж Бакальчук получить половину Wildberries

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Адвокат Жорин: муж Бакальчук не сможет получить половину компании Wildberries

«Антирейдерские пункты»: сможет ли муж Бакальчук получить половину Wildberries

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Как признавалась основательница маркетплейса, ее супруг в управлении компанией участия не принимал и владеет всего 1% акций.

У супруга основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислава не удастся заполучить половину компании после развода. Об этом заявил звездный адвокат Сергей Жорин в интервью изданию KP.RU.

«Супруг не сможет забрать у Татьяны 50% маркетплейса. Этого не произойдет, так как в большинстве случаев уставы компаний содержат антирейдерские пункты», — отметил Жорин.

Единственное, что может получить Бакальчук при разделе имущества, это стоимость половину акций, добавил адвокат. Это тоже немало, но сами ценные бумаги он забрать не сможет.

О разводе Бакальчук сообщила неделю назад. Незадолго до этого появилась информация о рейдерском захвате компании Wildberries. Тогда предполагалось, что активы маркетплейса переходят в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor. Однако Бакальчук эту информацию опровергла. Она объяснила, что с ней все в порядке, ни о каком рейдерском захвате речи не идет. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рэпер Тимати попытался вмешаться в развод Татьяны Бакальчук.

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