Владельца сгоревшего квест-клуба задержали в Дагестане

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Мужчину допросили в качестве подозреваемого.

Владельца сгоревшего квест-клуба задержали в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com / Михаил Терещенко

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В Махачкале задержан 33-летний владелец квест-клуба, где во время пожара погибли две девушки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по республике Дагестан.

«Он допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В ходе расследования уголовного дела о пожаре в квест-клубе, квалифицированного по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), были задержаны аниматор и оператор. По ходатайству следствия, суд арестовал обоих подозреваемых.

Инцидент в квест-клубе в Махачкале произошел 22 июля. При пожаре погибли две девушки, один местный житель получил ожоги.

Трагедия произошла из-за того, что в разгар игры аниматор попытался импровизировать, поджег свою перчатку и бросил ее на пол. Перчатка угодила на канистру с бензином, что мгновенно спровоцировало пожар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России задержаны пособники телефонных мошенников.

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