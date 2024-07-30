Подменяли иностранные номера: в России задержаны пособники телефонных мошенников

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ФСБ задержала 10 пособников телефонных мошенников в регионах России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Balk; 5-tv.ru

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Во время разговора с жертвами преступники представлялись сотрудниками банков или полиции.

Банду пособников телефонных мошенников задержали сотрудники ФСБ совместно с полицией. Десятерых злоумышленников взяли на территории Белгородской и Воронежской областей.

Подозреваемые помогали своим кураторам подменять иностранные номера на российские. Во время разговора преступники представлялись сотрудниками банков или полиции, и даже родственниками, попавшими в ДТП. Убеждали абонентов перевести деньги. Ущерб составил свыше десяти миллионов рублей.

При обысках у задержанных изъято более тысячи SIM-карт, с помощью которых отправляли фейковые сообщения.

Способы ведения борьбы с телефонными мошенниками сейчас обсуждают в Госдуме. Там уже поддержали поправки о блокировке звонков с незнакомых номеров в мессенджерах. Кроме того, количество SIM-карт, которые смогут зарегистрировать пользователи, будет ограничено.

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