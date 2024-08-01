Мама Тимати объяснила жестокость своей внучки по отношению к брату

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Дочка Тимати Алиса в шутку пожелала выкинуть брата Ратмира в океан

Мама Тимати объяснила жестокость своей внучки по отношению к брату

Фото: Instagram* / timatiofficial

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Юная Алиса Юнусова в шутку пообещала выкинуть маленького Ратмира в океан.

Мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, объяснила, почему внучка Алиса ведет себя жестоко по отношению к брату Ратмиру. Ранее звездная бабушка опубликовала в соцсетях ролик — на видео девочка в шуточной форме решила позвонить звездному папе и узнать, правда ли он хочет избавиться от ее брата.

«Алло, Тимур Ильдарович, вы же говорили, что надо его выбросить в океан. А, вы просто скрываете это от него. На самом деле он вам надоел? Еще лишить его конфет и попкорна? Ага, не кормить его ничем. Я позабочусь о нем, я выкину его в океан, не волнуйтесь. Там волны сильные», — говорила 10-летняя девочка.

Интернет-пользователи были ошарашены от такой публикации. По мнению многих, так девочка проявила пассивную агрессию, психологическое насилие. 

«Это нормально и бывает у всех», — заявила Юнусова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает мама Тимати о скандале вокруг Анастасии Решетовой с мужем Алсу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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