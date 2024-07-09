Мама Тимати впервые высказалась о скандале вокруг Решетовой и мужем Алсу

Модель считают разлучницей, разрушившей семью певицы и бизнесмена.

Мать Тимати — Симона Юнусова — наконец высказалась по поводу скандала вокруг бывшей возлюбленной ее сына Анастасии Решетовой. Симона пожелала не лезть в проблемы матери ее внука. Считается, что Решетова увела из семьи супруга Алсу Яна Абрамова.

«Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие?» — написала Юнусова в своем блоге.

При этом на вопрос подписчиков о том, считает ли Симона женщину, которая лезет к женатому, виноватой, она решила ответить вопросом, намекая на то, что тут ответ очевиден.

Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Разлучницей пары в Сети считают Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждают и сама певица, и многие звезды.

Симона ушла от ответа и на вопрос о том, как она относится к оскорбленной Алсу.

«Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично?» — написала мама рэпера.

Отношения Симоны и Решетовой никогда не были гладкими. Общественность уверена, что мама Тимати буквально недолюбливала Анастасию и относилась к ней предвзято. Теперь пользователи Сети считают, что Симона была права.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Шишкова пострадала из-за скандала между Решетовой и Алсу.