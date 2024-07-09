Мама Тимати впервые высказалась о скандале вокруг Решетовой и мужем Алсу

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 191 0

Симона Юнусова не хочет лезть в скандал вокруг Анастасии Решетовой

Мама Тимати впервые высказалась о скандале вокруг Решетовой и мужем Алсу

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Модель считают разлучницей, разрушившей семью певицы и бизнесмена.

Мать Тимати — Симона Юнусова — наконец высказалась по поводу скандала вокруг бывшей возлюбленной ее сына Анастасии Решетовой. Симона пожелала не лезть в проблемы матери ее внука. Считается, что Решетова увела из семьи супруга Алсу Яна Абрамова.

«Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие?» — написала Юнусова в своем блоге.

При этом на вопрос подписчиков о том, считает ли Симона женщину, которая лезет к женатому, виноватой, она решила ответить вопросом, намекая на то, что тут ответ очевиден.

Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Разлучницей пары в Сети считают Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждают и сама певица, и многие звезды.

Симона ушла от ответа и на вопрос о том, как она относится к оскорбленной Алсу.

«Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично?» — написала мама рэпера.

Отношения Симоны и Решетовой никогда не были гладкими. Общественность уверена, что мама Тимати буквально недолюбливала Анастасию и относилась к ней предвзято. Теперь пользователи Сети считают, что Симона была права.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Шишкова пострадала из-за скандала между Решетовой и Алсу.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
6:36
«Только во благо»: Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа
6:18
Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне
6:00
Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне
5:16
Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака