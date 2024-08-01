США, Британия и Франция заблокировали заявление РФ с осуждением убийства Хании

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Представители ХАМАС возложили ответственность за атаку на Израиль.

США, Британия и Франция заблокировали заявление РФ с осуждением убийства Хании

Фото: www.globallookpress.com / Momen Faiz

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Три западные страны — Великобритания, Франция и США — категорически отказались принимать предложенный РФ проект заявления СБ ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани в ходе заседания.

Он также добавил, в отношении тех, кто причастен к гибели Хании нужно оперативно принять меры.

О смерти Исмаила Хании стало известно накануне. Он погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Хания был одним из главных политических лидеров ХАМАС. Он отвечал за дипломатию, в том числе за переговорный процесс по сектору Газа.

Хания находился в Иране по случаю инаугурации нового президента республики Масуда Пезешкиана.

Перед церемонией они успели провести переговоры в Тегеране. Буквально через несколько часов резиденцию Хании атаковали. Вместе с ним погиб его телохранитель. Тегеран тут же начал расследование. В Иране объявили трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле и МИД РФ отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС.

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