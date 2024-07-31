«Напряженная ситуация»: в Кремле и МИД отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС

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Настасьин заявил об опасных последствиях убийства главы политбюро ХАМАС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Foreign Ministry; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Исмаил Хания был одним из главных политических лидеров палестинского движения.

Кремль решительно осудил убийство главы политбюро ХАМАС. Исмаил Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Этим утром в ХАМАС сообщили, что это была атака Израиля.

«Мы считаем, что подобное действие направлено против попыток установления мира в регионе и, более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Исмаил Хания был одним из главных политических лидеров ХАМАС. Он отвечал за дипломатию, в том числе за переговорный процесс по сектору Газа. На это обратили внимание в нашем МИД.

«Очевидно, что организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последним для всего региона чревата эта акция. Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимных условий прекращения огня в секторе Газа», — отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

Глава политбюро ХАМАС находился в Иране по случаю инаугурации нового президента республики Масуда Пезешкиана. Перед церемонией они успели провести переговоры в Тегеране. Буквально через несколько часов резиденцию Хании атаковали. Вместе с ним погиб его телохранитель. Тегеран тут же начал расследование. В Иране объявили трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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