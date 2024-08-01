«Не вполне естественно»: что не так с голливудской улыбкой Тимати

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Стоматолог-хирург Давидян: рэпер Тимати использует новые зубы цвета блич

«Не вполне естественно»: что не так с голливудской улыбкой Тимати

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Какие манипуляции с зубами провел знаменитый рэпер?

Предприниматель и рэпер Тимати сделал себе новые зубы из керамики, но выполненная работа оказалась не очень качественная. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог и врач Арам Давидян.

«К большому сожалению, они изготовлены не очень хорошо», — заявил специалист.

Стоматолог-хирург пояснил, что в выполненных из керамики зубах Тимати используется материал цвета блич, который явно не подходит типу внешности 40-летней звезды. По мнению специалиста, он разбивает гармонию смуглого и яркого лица рэпера.

Давидян подчеркнул, что сейчас улыбка знаменитости выглядит «не вполне естественно», а также отходит от стандарта. Специалист предположил, что у Тимати после стоматологических манипуляций частично изменился и привкус, а за ним потянулась и жевательная функция.

Стоит упомянуть, что сам рэпер не признался в обращении к специалистам для изменения своей улыбки. Более того, Тимати настаивал, что вода с высоким содержанием фтора вместе дорогой зубной пастой — творят чудеса.

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