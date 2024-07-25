Проблемы с речью и физические боли? Что случилось с Люсей Чеботиной

Звезда хотела пройти простую процедуру, но все закончилось серьезными проблемами.

Проблемы с речью и физические боли после установки виниров у певицы Люси Чеботиной могли возникнуть из-за отказа от ортодонтического лечения. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказала врач ортодонт-стоматолог Элина Макаревич.

«Во-первых, зубы, которые занимают неправильное положение, придется сильно обтачивать, а это будет влиять на их дальнейший прогноз», — описала одну из проблем при отказе от этого лечения специалист.

Блогер пожаловалась на воспаление десен и другие проблемы после установки виниров в начале прошлого года, однако этого можно было легко избежать. По мнению ортодонта-стоматолога, до этого певица не могла похвастаться ровностью зубов, что является ярким маркером — нужно сначала ортодонтическое лечение.

Проблема в том, что эта предварительная процедура требует много времени, поэтому Чеботина могла пренебречь им ради быстрого получения яркой улыбки. Врач подчеркнула, что в организме человека все взаимосвязано, поэтому последствия неправильного решения могут догнать и обогнать осмелевшего пациента.

Специалист предупредила, что установка виниров это не простая медицинская процедура, важно пройти все предыдущие этапы. Иначе можно столкнуться с трудностями жевания, глотания и речи, которые в итоге настигли Чеботину, заключила ортодонт.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица и блогер Люся Чеботина сильно пожалела, когда решилась поработать над зубами. Об этом она еще раз напомнила спустя год после возникших проблем с улыбкой.