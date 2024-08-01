Открылся самый масштабный форум-фестиваль этого лета — «Москва 2030»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Мероприятие пройдет более чем на 30 площадках.

Открылся самый масштабный форум-фестиваль этого лета — «Москва 2030»

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

В Москве открылся самый масштабный форум-фестиваль лета «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет с 1 августа по 8 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В каждом районе столицы открывают маркеты, проводят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, шоу и дискотеки, организуют спортивные активности, модные дефиле и многое другое <…> Все мероприятия бесплатны, они проводятся по 8 сентября включительно. Горожан и туристов ждет более 30 площадок, из которых 16 расположены в знаковых местах Москвы и являются флагманскими», — говорится в тексте сообщения.

Так, гости фестиваля смогут больше узнать о культуре, урбанистике и финансовой грамотности в парке «Зарядье»: на разных площадках можно будет присутствовать и участвовать в кино- и модных показах, посетить инсталляции, спектакли и концерты, а также световое шоу. А на «Винзаводе» можно будет больше узнать о профессии строителя: выставка представит уникальные, редкие плакаты, живопись, графику советского периода, а также работы Батынкова, Каллимы, Симонова и др.

С «Городом будущего» можно будет познакомиться на площадке в Гостином Дворе. Там расскажут об инновациях в сфере медицины, образования, а также о социальных инновациях. Кроме того, в Доме культуры «ГЭС-2» гости смогут посетить лекции об урбанистике, о комфортной городской среде, развитии технологий. А узнать больше об IT можно будет на Манежной площади, где в рамках фестиваля организована интерактивная выставка «Цифровые технологии Москвы».

Также будет открыт маркет «Сделано в Москве» на Болотной площади: там будет представлено более 20 тыс. товаров, которые производят в столице уже сегодня. В парке Горького можно будет посетить молодежное пространство с мастер-классами и футуристичными дискотеками, а в «Лужниках» — позаниматься спортом на площадке с 18 тематическими зонами.

В инновационном центре «Сколково» состоится масштабный фестиваль «Портал 2030–2050», где у гостей будет возможность ознакомиться с технологиями будущего, посетить конференцию мировых футурологов, арт-выставку и мультимедийное шоу.

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