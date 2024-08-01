Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

За это время новоселье уже отметили больше 147 тысяч жителей столицы.

Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации в городе за семь лет. Он отметил, что она дала новый стандарт жизни в столице.

«Москвичи не просто переезжают из старых квартир в новые, а получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Так, властями была сформирована необходимая документация, подготовлены проекты планировок и утверждено финансирование. Кроме того, для строительства более чем 13 миллионов квадратных метров жилья были подобраны нужные территории.

Также было введено в эксплуатацию 322 новостройки. Жители Москвы въезжают в готовые квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей единому стандарту.

Новоселье уже отметили больше 147 тысяч жителей, еще 20 тысяч находятся в процессе переезда или оформления документов.

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