Без родителей? Четырехлетний сын Брухуновой собирается в отпуск

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Брухунова опубликовала трогательное видео с сыном от Петросяна

Фото, видео: Instagram* / bruhunova

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Дожди надоели не только взрослым!

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — в своем блоге выложила забавное видео с сыном Ваганом, который точно решил, что ему просто необходимо на море!

«Ваган собирается на море! Примерка закончилась концертом!» — написала она.

Четырехлетний мальчик был одет в пижаму, шляпу и солнечные очки. Всем своим видом он хотел показать, что очень ждет путешествия. Видимо, совсем скоро знаменитая семья оставит дождливую Москву и отправится в отпуск. Можно предположить, что это будет Сочи, где у них есть собственная вилла.

Прошлым летом примерно в это же время супруги уже отдыхали там. На этот раз еще один ребенок в семействе — маленькая дочка Матильда — должна отправиться вместе с ними. Ведь едва ей исполнилось полтора месяца, как Брухунова начала везде брать малышку с собой.

Появление на свет обоих детей Татьяна тщательно скрывала от общественности, спровоцировав слухи, что родила она их не сама.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Петросян и Брухунова тайно крестили дочь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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