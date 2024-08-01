Арестованный генерал Булгаков может быть причастен к еще одному уголовному делу

Фигурирующая в его деле компания замешана в другой коррупционной схеме.

Следствие проверяет арестованного бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова на причастность к хищениям в «Военторге». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В период, к которому относятся хищения, совершенные руководителем „Военторга“ при поставке армейских несессеров, вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ курировал замминистра обороны Дмитрий Булгаков», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что генерал будет проверен на причастность к этому делу.

Как сообщил источник 5-tv.ru, предприятие «Грязинский пищевой комбинат», руководители которого проходят подозреваемыми по делу Булгакова, действительно поставляло армейские пайки через АО «Военторг». Следствие заявляет, что производимое компанией питание для военнослужащих не отвечало стандартам качества, а также продавалось по завышенным ценам.

Булгакова подозревают в коррупции, а других фигурантов его дела — в присвоении и растрате. Также стало известно, что четвертым подозреваемым по делу высокопоставленного чиновника был предприниматель Игорь Котельников, который скончался в СИЗО в середине июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все трое фигурантов, которые проходят по делу Булгакова, останутся под арестом до 18 сентября.