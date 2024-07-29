Трех фигурантов по делу экс-замминистра обороны Булгакова оставили под стражей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Руководители Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках некачественных армейских пайков по завышенным ценам.

Трех фигурантов по делу экс-замминистра обороны Булгакова оставили под стражей

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста руководителям Грязинского пищевого комбината Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, проходящим по уголовному делу о коррупции, в рамках которого был заключен под стражу бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Все три руководителя предприятия обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Следствие полагает, что Михайленко, Ковалевич и Смирнова ответственны за ненадлежащую организацию услуг питания для нужд Минобороны РФ. При этом расходы в контрактах с ведомством были заведомо завышены и не соответствовали качеству продукции.

Срок содержания под стражей фигурантам дела был продлен до 18 сентября.

Ранее в этот день стало известно, что ущерб от действий Булгакова оценили в 1,3 миллиарда рублей. Такая сумма значится в возбужденном против генерала уголовном деле, речь в котором идет о поставках пайковых наборов в войска по завышенной цене.

О задержании экс-замминистра обороны Булгакова в рамках уголовного дела коррупционной направленности стало известно 26 июля. Генерала поместили в следственный изолятор «Бутырка».

С 2008 по 2022 год Булгаков занимал пост заместителя министра обороны РФ, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В дальнейшем он перешел на должность генерального инспектора Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков.

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