Роскачество исследовало 16 марок меда и нашло нарушения в каждой

Роскачество провело исследование 16 торговых марок меда и нашло несоответствие в каждой из них. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, в марках меда «Медовая долина», «Каждый день», Spar, «365 дней», «Наша Сибирь», «Дедушкин улей», «О’кей Daily», «Просто», «Медовый край» и «Медовая долина» нашли смесь меда с сахарным сиропом.

Далее в продукции «Дедушкин улей», «365 дней», «Медовый край», «Наша Сибирь», «О’кей Daily», «Просто» обнаружили повышенное содержание пролина. Уточняется, что это могло произойти из-за некачественного сбора или хранения продукта.

Помимо этого, в меде некоторых марок было установлено несоответствие по природному происхождению продукции.

«Исследование показало, что из изученной продукции 16 торговых марок в каждой выявлен либо один, либо несколько видов фальсификации», — заключили в Роскачестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскачество провело проверку некоторых брендов дестких подгузников. В товарах одной популярной марки были обнаружены плесень и дрожжи.