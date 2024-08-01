Роскачество исследовало 16 марок меда и нашло нарушения в каждой

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 69 0

Такое могло произойти в том числе из-за некачественного сбора и хранения продукта.

Роскачество исследовало 16 марок меда и нашло нарушения в каждой

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роскачество провело исследование 16 торговых марок меда и нашло несоответствие в каждой из них. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, в марках меда «Медовая долина», «Каждый день», Spar, «365 дней», «Наша Сибирь», «Дедушкин улей», «О’кей Daily», «Просто», «Медовый край» и «Медовая долина» нашли смесь меда с сахарным сиропом.

Далее в продукции «Дедушкин улей», «365 дней», «Медовый край», «Наша Сибирь», «О’кей Daily», «Просто» обнаружили повышенное содержание пролина. Уточняется, что это могло произойти из-за некачественного сбора или хранения продукта.

Помимо этого, в меде некоторых марок было установлено несоответствие по природному происхождению продукции.

«Исследование показало, что из изученной продукции 16 торговых марок в каждой выявлен либо один, либо несколько видов фальсификации», — заключили в Роскачестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскачество провело проверку некоторых брендов дестких подгузников. В товарах одной популярной марки были обнаружены плесень и дрожжи.

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
86.11
-0.22 93.51
0.22
«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Последние новости

16:16
Главу «Военторга» Павлова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве
16:04
Черви в коричневой жиже: почему жители Ставропольского края остались без воды
15:45
СМИ узнали об отъезде Гершковича и Уилана из России в рамках обмена
15:37
Трясина вместо дороги: в Якутии размыло участок федеральной трассы «Колыма»
15:24
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле — что известно к этому часу
15:17
«Будут сбиваться»: как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Часть пятиэтажки рухнула в Нижнем Тагиле: что известно к этому часу
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака