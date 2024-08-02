Подкорректировал лицо? Прилучного заподозрили в пластике

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Актер Павел Прилучный не прибегал к серьезным пластическим процедурам

Подкорректировал лицо? Прилучного заподозрили в пластике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Владимир Бланк

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Поклонники звезды «Мажора» заинтересовались изменениями в его внешности.

Актер Павел Прилучный не прибегал к серьезным пластическим процедурам для изменения своей внешности. С таким заявлением в беседе с изданием «Страсти» выступила столичный доктор эстетической медицины Наталья Михайлова.

«Использование серьезных косметологических процедур Павлом Прилучным я не вижу», — заявила врач.

По словам эксперта, артист мог обращаться к специалистам для поддержания естественной красоты и молодости. Но обычно такие процедуры кардинально внешность не меняют. Михайлова отметила упругий контур лица 36-летнего актера, указав на отсутствие изменений формы его носа, подбородка и угла нижней челюсти.

Поклонники звезды «Мажора» заинтересовались изменениями во внешности кумира после посещения Прилучным налоговой. Сообщалось, российский актер побывал в ФНС после блокировки его счетов. Тогда артист фотографировался с сотрудниками ведомства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какие необратимые последствия возникают после пластики.

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