Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Глава города Михаил Развожаев призвал местных жителей не выходить на улицу, пока не закончатся все работы.

Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева/ razvozhaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Севастополе оцепили часть проспекта из-за осколочных элементов сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что оперативные службы уже занялись уборкой суббоеприпасов.

«Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты (возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне)», — заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

Когда оперативные службы закончат работу, об этом сообщат с помощью оповещения. Тогда можно будет местным жителям уже выйти на улицу. Кроме того, на месте происшествия развернули оперативный штаб. Там вместе со спасателями и пиротехниками находится Директор Департамента Общественной безопасности Алексей Краснокутский.

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу», — добавил Развожаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Белгородом после ударов ВСУ нашли более 100 взрывоопасных предметов.

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
Настраиваемся на успех: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 августа

Последние новости

6:00
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:48
Умерла сыгравшая с Абдуловым в фильме «Гений» актриса Людмила Приходько
5:32
Алену Бабенко лишили права управлять авто за вождение в нетрезвом виде
5:16
Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS
5:00
Настраиваемся на успех: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 августа
4:48
Владимир Путин провел важную встречу с главой Мордовии

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака