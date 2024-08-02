Крышу девятиэтажки в Севастополе пробила упавшая фугасная часть ракеты ATACMS

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Она застряла на техническом этаже, поэтому, к счастью, жертв удалось избежать.

Крышу девятиэтажки в Севастополе пробила упавшая фугасная часть ракеты ATACMS

Фото: © РИА Новости / Максим Захаров

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На крышу девятиэтажного жилого дома в Севастополе упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила ее, но застряла на техническом этаже, благодаря чему удалось избежать жертв. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS», — написал он.

Развожаев добавил, когда оперативные службы закончат работу, сообщат с помощью оповещения. Тогда можно местным жителям вернуться в свои дома. Кроме того, на месте происшествия развернули оперативный штаб.

К слову незадолго до этого системы противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить беспилотники и ракеты. Их части упали на улицы и повредили линии электропередач, а также крышу дома.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский не исключил проведение референдума на Украине по передаче ее территорий РФ.

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