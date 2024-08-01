Зеленский: референдум по передаче украинских территорий РФ возможен
Фото: www.globallookpress.com / James McGill
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Он объяснил, что этот вопрос должен решаться вместе с гражданами.
Президент* Украины Владимир Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу передачи территорий России. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью французской газете Le Monde.
Он объяснил, что вопрос территориальной целостности должен решаться вместе с гражданами, он один отвечать за эту задачу не считает правильным. При этом он отметил, что передавать России некоторые территории не считает хорошим делом. В таком случае это будет для них «поражением».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению. После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как может измениться отношение США к Украине с приходом к власти Дональда Трампа.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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