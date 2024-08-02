Теплоход со 170 пассажирами на борту сел на мель в Ладожском озере

Пассажирский теплоход, выполнявший маршрут остров Валаам — Санкт-Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. Проверку по данному факту организовала Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Теплоход «К. А. Тимирязев», выполняя рейс с Валаама в Санкт-Петерубрг, отклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины инцидента в Ладожском озере устанавливаются. На борту теплохода находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. По предварительной информации, пострадавших в результате нет.

Собственник теплохода принимает меры для снятия судна с мели. Уточняется, что разлива нефтепродуктов в Ладожское озеро было не допущено. Нет повреждений и у корпуса теплохода.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства, соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры», — добавляется в сообщении транспортной прокуратуры.

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