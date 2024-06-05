Первый пассажирский теплоход для Арктики спустили на воду в Петербурге

Эфирная новость 29 0

Судно названо в честь писателя Виктора Астафьева.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге сегодня спустили на воду первый пассажирский теплоход для круизов по Арктике. Флагманское судно будет ходить по Енисею в Красноярском крае. И это уникальный проект не только для Сибири, но и для всей России.

Его создание под давлением западных санкций стало своеобразным вызовом. Но с ним успешно справились. Комфортабельный теплоход полностью укомплектован нашим оборудованием.

Назвали его в честь Виктора Астафьева. А «крестной мамой» судна стала внучка писателя. На торжественной церемонии ей доверили ответственную миссию.

Теплоход «Виктор Астафьев» — это детище Средне-Невского судостроительного завода. Рассчитано на 245 пассажиров. Большое внимание уделили комфорту путешествующих всей семьей.

Есть как двухместные, так и просторные четырехместные каюты разного класса. На борту есть лифт, бары, ресторан и удобная палуба, откуда можно любоваться северными красотами.

Как ожидается, «Виктор Астафьев» отправится в первые круизы уже в следующем году.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

0:02
«Животное — член семьи»: введут ли в России налоги на питомцев
23:50
Первый пассажирский теплоход для Арктики спустили на воду в Петербурге
23:41
Министр социальных дел Афганистана назвал цели участия талибов* в ПМЭФ
23:37
Путин заявил о прямом участии Запада в войне против РФ: «Оставляем за собой право»
23:29
Неизвестные напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова
23:23
Кое-что мешает. Путин назвал главную проблему лидеров ЕС

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака