От мала до велика: какие праздники отмечают 2 августа в России и мире

Второе августа — день, который богат на праздники и события. В России сегодня отмечают день Воздушно-десантных войск (ВДВ) — во всех городах страны в это время проходят парады и торжественные мероприятия.

В мире также отмечается День рождения почтового ящика и Международный день пива. Кроме того, сегодня стартует Эдинбургский международный фестиваль искусств.

А православные верующие в этот день вспоминают пророка Илию. Подробнее об этих и других праздниках — в материале 5-tv.ru.

День Воздушно-десантных войск России

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Это праздник военнослужащих, способных быстро достичь тыла противника и успешно выполнять любые боевые задачи.

Дата выбрана не случайно: 2 августа 1930 года группа из 12 бойцов впервые в истории СССР десантировалась с парашютом. Именно тогда и произошло рождение ВДВ.

Этот праздник начали отмечать в 90-х годах прошлого века, а официальный статус он получил в 2006 году, когда по указу президента России был включен в список государственных памятных дат.

Эдинбургский международный фестиваль искусств

5-tv.ru

Эдинбургский фестиваль искусств (The Edinburgh Festival Fringe), который традиционно начинается 2 августа и длится почти месяц, является одним из самых ярких и масштабных событий в мире искусства. Его история началась в 1947 году, когда в Шотландии был организован фестиваль искусств, призванный объединить народы Европы после войны.

В программу были включены музыкальные и театральные постановки, но участие ряда групп не подтвердили. Их заменили коллективы, состоящие из любителей. В результате произошло зарождения альтернативного мероприятия — Фриндж (от слова fringe — окраина).

Изначально Фриндж был неофициальной частью основного фестиваля, но со временем его популярность превзошла первоначальное событие. Главная цель мероприятия — дать всем, от профессионалов до любителей, возможность продемонстрировать свои таланты и творческие идеи.

В период фестиваля улицы Эдинбурга превращаются в сцену для оперных певцов, комиков, музыкантов и других артистов со всего мира. Фриндж — это настоящий праздник творчества.

Международный день пива

5-tv.ru

Международный день пива отмечается ежегодно в первую пятницу августа. Этот праздник преследует три главных цели: объединить друзей, выразить признательность пивоварам за их труд и попробовать разнообразие сортов напитка.

В этот день по всему миру проходят праздничные мероприятия, в том числе тематические вечеринки, игры, экскурсии на пивные заводы и частные пивоварни, а также дегустации и конкурсы.

Церковные праздники

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

День памяти пророка Илии

Святой Илия — один из величайших пророков Ветхого Завета. Он известен своим непоколебимым духом и чудесными деяниями. Легенда гласит, что за верность своей вере он был взят на небо живым, в огненной колеснице. Согласно писанию, он предзнаменует Второе пришествие Христа.

Родившийся за 900 лет до Рождества Христова, Илия с юности ушел жить в пустыню, ведя строгий образ жизни. В эпоху царя Ахава, который заставил еврейский народ поклоняться языческим богам, Илия поднял свой голос в защиту истинного Бога. Он предложил соорудить два жертвенника: один Ваалу, языческому богу, а другой — Богу Израиля.

Пророк объявил: если после жертвоприношения огонь сойдет к Ваалу, он признает свою неправоту. Однако, несмотря на ожидания, огонь с неба к жертвеннику Ваала так и не явился. Когда же Илия вознес молитву над жертвенником Бога, с небес спустилось пламя, опалившее камни и воду, что стало знамением Божьей силы и праведности.

Также 2 августа отмечают еще ряд церковных праздников:

Празднование в честь икон Божией Матери: Галичской, Абалацкой, Оршанской;

День памяти преподобного Авраамия Галичского;

День памяти священномученика Константина Словцова;

День памяти преподобномученика Феодора Абросимова;

День памяти священномученика Алексия Знаменского.

Народные праздники

На Руси в этот день отмечали Ильин день. Пророк Илья, почитаемый народом как повелитель гроз и дождей, считался могущественным святым. Веря, что гром и молния — это звук его огненной колесницы, мчащейся по небу, люди обращались к нему с мольбами о защите от засухи и щедром урожае.

В этот праздник в деревнях запрещалось купаться, так как считалось, что в это время активизируется нечисть, которая может утащить человека под воду.

Считается, что 2 августа нельзя купаться в водоемах и по другой причине — считалось, что из-за этого человека могут настичь болезни. Не рекомендуется рыбачить — улов не принесет радости. Кроме того, не стоит отказывать в помощи нуждающимся, в ином случае вас ждут неудачи.

Именины

В этот день именины празднуют Алексей, Александр, Георгий, Афанасий, Илья, Иван, Леонтий, Кузьма, Петр, Николай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ.