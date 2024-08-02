Минобороны РФ подтвердило падение ракеты ATACMS в Севастополе
Жертв удалось избежать.
Фото: Минобороны РФ
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Киев совершил террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя в ночь на 2 августа поставленными американцами оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Известно, что кассетная боевая часть ракеты упала на крышу жилого многоэтажного дома в ходе отражения дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).
К счастью, жертв среди населения нет, сообщают в ведомстве.
«Только по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать жертв среди спящих в своих квартирах мирных севастопольцев», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что эта атака была преднамеренной и согласованной с США — она была нацелена непосредственно против мирного населения Крыма.
Все это лишний раз подтверждает террористическую сущность киевского режима и его западных кураторов.
Ранее 5-tv.ru писал, какие задачи отрабатывают военные РФ на ядерных учениях.
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