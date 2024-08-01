«Искандеры» на старте: какие задачи отрабатывают военные РФ на ядерных учениях

Экипажи в том числе отработали получение боеприпасов для ракетных комплексов.

Ракетные соединения Центрального и Южного округов совместно с авиацией перешли к третьему этапу учений нестратегических ядерных сил. Экипажи отработали получение боеприпасов для комплексов «Искандер-М» и выдвижение на заданные позиции для подготовки к пуску. Также команды приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

Ранее, в июне, в рамках второго этапа наши подразделения ядерного обеспечения провели совместные тренировки с белорусскими частями боевого применения.