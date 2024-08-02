«Руководствуясь неприязнью»: за что Савельев планировал убить бизнес-партнера

Сенатор предложил исполнителю преступления 100 тысяч долларов. Но тот в последний момент передумал и обратился в ФСБ.

Сенатор Дмитрий Савельев планировал заказать убийство своего бизнес-партнера. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, член Совета Федерации намеревался убить предпринимателя Сергея Ионова. Савельев предоставил своему партнеру финансовые средства на развитие компании ООО «Оптмониторинг», однако была обнаружена недостача в 1,6 миллиона рублей.

За растрату Ионова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Позднее Савельев задумал организовать убийство бизнес-партнера, находившегося в СИЗО. Исполнителем должен был стать экс-сотрудник ФСИН, которому обещали вознаграждение в 100 тысяч долларов. Но тот в последний момент передумал и обратился в ФСБ.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, Савельев пошел на организацию преступления «руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю».

Дмитрия Савельева задержали 2 августа сразу после выхода с заседания Совета Федерации. Генпрокурор Игорь Краснов потребовал снять с него неприкосновенность, поскольку сенатора подозревают в покушении на заказное убийство. На выходе из зала Савельева заблокировали сотрудники прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства.