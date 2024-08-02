Российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства

Члена Совета Федерации России Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. Об этом 5-tv.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — рассказал собеседник.

Сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации.

Дмитрий Савельев занимал должность генерального директора (президента) ОАО «АК «Транснефть», избирался депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.

В сентябре 2016 года был наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя правительства Тульской области. 23 сентября 2021 года Савельева наделили этими полномочиями на второй срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына экс-судьи Кондрата приговорили к 20 годам колонии по делу об убийстве.