Российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 224 0

Члена Совфеда уже лишили неприкосновенности.

Российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства

Фото: © РИА Новости

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Члена Совета Федерации России Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. Об этом 5-tv.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — рассказал собеседник.

Сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации.

Дмитрий Савельев занимал должность генерального директора (президента) ОАО «АК «Транснефть», избирался депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.

В сентябре 2016 года был наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя правительства Тульской области. 23 сентября 2021 года Савельева наделили этими полномочиями на второй срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына экс-судьи Кондрата приговорили к 20 годам колонии по делу об убийстве.

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