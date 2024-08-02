Российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства
Члена Совфеда уже лишили неприкосновенности.
Фото: © РИА Новости
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Члена Совета Федерации России Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. Об этом 5-tv.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.
«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — рассказал собеседник.
Сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации.
Дмитрий Савельев занимал должность генерального директора (президента) ОАО «АК «Транснефть», избирался депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.
В сентябре 2016 года был наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя правительства Тульской области. 23 сентября 2021 года Савельева наделили этими полномочиями на второй срок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына экс-судьи Кондрата приговорили к 20 годам колонии по делу об убийстве.
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