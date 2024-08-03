Москва 2030: крупнейший форум-фестиваль продлится в столице до 8 августа

Гостей в увлекательной форме знакомят с главными достижениями города.

В столице проходит самый масштабный форум-фестиваль этого лета. Для его гостей подготовили 30 площадок. У каждой своя тематика. Локации расскажут о достижениях и самых смелых планах Москвы.

В Гостином дворе в центре внимания — социальная политика. Локация представляет собой город в миниатюре. Можно пройтись по бульвару Московского долголетия, проспекту Знаний, аллее Технологий будущего. А также посетить музей «Узнай свой организм» и увидеть изнутри, что происходит с легкими, печенью и прочими органами, если не бороться с вредными привычками.

Экспонаты, кстати, можно трогать. Выставка — интерактивная.

«Все арт-объекты, которые вы увидите, сделаны в Москве. Если вы приложите руку к сердцу и накачаете его, вы увидите не только, как бежит кровь по артериям и сосудам, почувствуете, как оно начинает биться. Все очень натуралистично, только в увеличенном виде», — рассказывает Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты по Москве.

Еще одно путешествие во времени можно совершить в «Сколково». На фестивальной площадке предлагают окунуться в зиму. В других местах предложат приобщиться к московскому чаепитию.

О достижениях московского транспорта расскажут в Манеже. Парк Горького отдали молодежи — там запланированы световые шоу, флешмобы, а также дискотека будущего.

Продлится форум-фестиваль «Москва 2030» до 8 августа.