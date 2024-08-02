Задержанного сенатора Савельева доставили в суд

Сенатора Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации убийства, доставили в Басманный суд. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

На кадрах видно, что Савельева вводят в здание в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Также стало известно, что сенатору официально предъявили обвинение в организации приготовления к убийству.

Савельев был задержан прямо в зале заседания Совфеда 2 августа. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов лично прибыл в зал, после чего Савельев предпринял попытку к бегству, но все выходы были перекрыты сотрудниками прокуратуры.

Следственный комитет возбудил против сенатора уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. По данным следствия, Савельев планировал избавиться от своего бизнес-партнера Сергея Ионова. Савельев инвестировал в компанию ООО «Оптмониторинг», которой руководил Ионов, но впоследствии обнаружил недостачу в 1,6 миллиона рублей, что и спровоцировало его предполагаемый план убийства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства.