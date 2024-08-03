«Кукла»: внучка Маслякова удивила подписчиков откровенным образом
Внучка Александра Маслякова выложила в Сеть откровенные фото
Фото: Instagram* / maslyakovaat
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Поклонники неоднозначно отреагировали на образ 17-летней девушки.
Внучка знаменитого телеведущего Александра Маслякова, 17-летняя Таисия, удивила подписчиков фото в откровенном образе. Снимки она выложила в личном блоге.
Девушка опубликовала фотографии в укороченном топе, оголив загорелую кожу. Подписчики неоднозначно отреагировали на такой образ 17-летней Таисии.
«Кукла»;
«Какую красоту сделали»;
«Качественный контент», — написали пользователи Сети в комментариях под публикацией.
Девушка периодически делится в социальных сетях своими образами. Некоторые поклонники восхищаются красотой Таисии, однако многие критически относятся к чрезмерным увлечением девушки косметологическими процедурами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская вышла в свет в «голом» платье. Знаменитость решила одеться в прозрачное черное платье-макси с необычным кружевом, что совершенно обескуражило поклонников.
17-летняя внучка Александра Маслякова удивила откровенным образом подписчиков.
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