«Кукла»: внучка Маслякова удивила подписчиков откровенным образом

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 48 0

Внучка Александра Маслякова выложила в Сеть откровенные фото

«Кукла»: внучка Маслякова удивила подписчиков откровенным образом

Фото: Instagram* / maslyakovaat

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Поклонники неоднозначно отреагировали на образ 17-летней девушки.

Внучка знаменитого телеведущего Александра Маслякова, 17-летняя Таисия, удивила подписчиков фото в откровенном образе. Снимки она выложила в личном блоге.

Девушка опубликовала фотографии в укороченном топе, оголив загорелую кожу. Подписчики неоднозначно отреагировали на такой образ 17-летней Таисии.

«Кукла»;

«Какую красоту сделали»;

«Качественный контент», — написали пользователи Сети в комментариях под публикацией.

Девушка периодически делится в социальных сетях своими образами. Некоторые поклонники восхищаются красотой Таисии, однако многие критически относятся к чрезмерным увлечением девушки косметологическими процедурами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская вышла в свет в «голом» платье. Знаменитость решила одеться в прозрачное черное платье-макси с необычным кружевом, что совершенно обескуражило поклонников.

й2217-летняя внучка Александра Маслякова удивила откровенным образом подписчиков. Instagram* / maslyakovaat

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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