«В дурдом ее»: певице Наталье Штурм поставили неутешительный диагноз

В личном блоге артистка опубликовала видео, которое не на шутку испугало подписчиков. Что с ней происходит?

Славу Натальи Штурм как певицы и ее трогательный «Школьный роман» давно затмили разного рода экстравагантные выходки. Звезда регулярно смущает публику откровенными нарядами и купальниками, призванными прорекламировать ее пластических хирургов, рассказывает о себе истории, которые большинство женщин тщательно стараются скрыть, то и дело пускается в очередное романтическое приключение, отменяет свадьбы и связывается с аферистами. Но не унывает.

В прошлом году в День психического здоровья артистка советовала поклонникам поговорить с теми, кому они доверяют. И добавила, что провела беседу сама с собой. Очевидно, внутренний диалог продолжается и порой заводит ее далеко-далеко. И следствием становится очередной спорный перфоманс. Последнее такое представление всерьез озадачило фолловеров Штурм, которые посоветовали ей срочно обратиться к врачу.

В своем блоге певица опубликовала видео, на котором сидя в ванне (или на унитазе) рассказывает по ролям сказку. Говорит то голосом Настеньки из фильма «Морозко», то голосом некого соблазнителя Иванушки, который почему-то неестественно надувает губы и вообще звучит демонически. Что это было, не смогла толком объяснить и сама Штурм.

«Про жизнь и про любовь. Утреннее, вместо зарядки. Всем хорошего настроения и надежды», — так она подписала ролик.

Посмотревшие видео действительно обрели надежду. Что теперь на ментальные проблемы артистки обратят внимание ее близкие или профильные специалисты. И помощь придет. Посмотрев сценку, пользователи сети окончательно убедились, что Наталью Штурм пора спасать.

«А все на Волочкову гонят. Тут вон какой экземпляр»;

«Не забудьте принять таблетки»;

«Иванушка, забери ее в дурдом»;

«Маразм прогрессирует»;

«Почему ее в больницу не положат? Еще можно что-то исправить», — пишут комментаторы.

Подписчики, не склонные к панике, предположили, что у Натальи Штурм просто затишье в карьере. На популярные ток-шоу ее в последнее время приглашают редко, музыки новой никто уже давно не слышал, вот и приходится развлекать пользователей интернета, чтоб продвигать свой блог. Так или иначе, «Настенька», судя по всему, забрела в темный лес и пока не может из него выбраться. Кто ее спасет?

Певице исполнилось 58 лет в конце июня. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Штурм отметила день рождения на берегу Черного моря. Без последующих бурных обсуждений и на этот раз не обошлось.

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