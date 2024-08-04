Вплоть до уголовного дела: что грозит за незаконный сбор грибов

Теперь перед тем, как пойти в лес, следует ознакомиться с Красной книгой.

Сбор грибов и растений, включенных в Красную книгу, может грозить человеку штрафом до миллиона рублей или ограничением свободы до четырех лет. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

За умышленное уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов, которые находятся в Красной книге или охраняются международными договорами РФ, с 2023 года может грозить уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ.

«Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31 октября 2013 года и являются особо ценными», — пояснила юрист.

Человек может получить штраф не только за сбор таких грибов и растений, но также за хранение, продажу, перевозку или приобретение. Штрафы составляют от двух тысяч до пяти тысяч рублей. На таких людей могут подать в суд за ущерб растительному миру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как отличить съедобные грибы от ядовитых.