Вплоть до уголовного дела: что грозит за незаконный сбор грибов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 50 0

Адвокат Кудерко: незаконный сбор грибов может обернуться штрафом и даже тюрьмой

Вплоть до уголовного дела: что грозит за незаконный сбор грибов

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Теперь перед тем, как пойти в лес, следует ознакомиться с Красной книгой.

Сбор грибов и растений, включенных в Красную книгу, может грозить человеку штрафом до миллиона рублей или ограничением свободы до четырех лет. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

За умышленное уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов, которые находятся в Красной книге или охраняются международными договорами РФ, с 2023 года может грозить уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ.

«Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31 октября 2013 года и являются особо ценными», — пояснила юрист.

Человек может получить штраф не только за сбор таких грибов и растений, но также за хранение, продажу, перевозку или приобретение. Штрафы составляют от двух тысяч до пяти тысяч рублей. На таких людей могут подать в суд за ущерб растительному миру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как отличить съедобные грибы от ядовитых.

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