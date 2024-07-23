Опасные заблуждения: как отличить съедобные грибы от ядовитых

Можно ли верить очевидным признакам?

В лесу можно встретить не только полезные и съедобные грибы, но и множество ядовитых. Нужно внимательно присмотреться к грибу, чтобы не нарваться на несъедобный. Безопаснее всего собирать трубчатые благородные грибы, так как они узнаваемые, рассказывает URA.RU.

В России произрастает около трехсот видов съедобных грибов, но даже опытные грибники отдают предпочтение самым известным и проверенным грибам. Нужно четко знать, как выглядит нужный вид.

Нельзя пробовать грибы в сыром виде. То, что ядовитые грибы будут горчить — заблуждение. Особенно если это касается пластинчатых грибов.

Изменение цвета мякоти при разломе также не является надежным признаком, потому что это характерно для всех видов. Даже термическая обработка может уничтожить не все токсины. Удивительно, но яд может сохраниться в грибах и после приготовления блюда, проварив или прожарив их.

Какие грибы точно не надо собирать, так это с клубневидными утолщениями. А также грибы, растущие вдоль автомобильных и железных дорог.

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