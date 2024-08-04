Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил Россию о помощи

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Политик из Мьянмы Кхин Йи попросил РФ присоединиться к борьбе с терроризмом

Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил Россию о помощи

Фото: www.globallookpress.com / Chaiwat Subprasom

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Кхин Йи подчеркнул, что события в его стране стали все менее похожи на внутренние политические разборки.

Мьянма просит Россию признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма, а также желает, чтобы наша страна помогла в борьбе с этим. Об этом заявил председатель крупнейшей партии Мьянмы «Союзная партия солидарности и развития» (USDP) Кхин Йи в беседе с РИА Новости.

«Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», — призвал политик.

Кхин Йи уточнил, что происходящее в стране следует воспринимать «не как внутренние политические разборки, а как терроризм».

Правительство Мьянмы занимается вопросами обеспечения безопасности на национальном уровне, однако в последнее время она стали «плавно переходить в региональные, а иногда даже в глобальные», рассказал политик.

Он обозначил также, что партия будет стремиться к тесному сотрудничеству с партией «Единая Россия» в вопросах антитеррористических мер.

Вооруженный конфликт в Мьянме разгорелся между центральным правительством и некоторыми вооруженными формированиями нацменьшинств.

Эскалация произошла в 2021 году на фоне обвинений представителей правительства со стороны военных в фальсификации выборов 2020 года.

В июле этого года Совет национальной обороны и безопасности страны решил продлить на полгода месяцев режим чрезвычайного положения, который был объявлен еще в 2021 году.

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