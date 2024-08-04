Похищение и 10 лет борьбы за жизнь: кто такой Роман Селезнев и как он попал в тюрьму США

Каждый день в тюрьме США Роман просыпался в страхе быть убитым или изнасилованным. Как он попал за решетку в Штатах и как был возвращен на Родину?

В турецком аэропорту Анкары 1 августа состоялся самый масштабный за последнее время обмен заключенными между Россией и странами Запада. Среди возвращенных на Родину — сын российского политика Валерия Селезнева Роман. Что о нем известно — читайте в материале 5-tv.ru.

Краткая биография Селезнева

Роману Селезневу 40 лет. Он родился в 1984 году во Владивостоке, его отец — действующий депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев.

Родители развелись, когда Роман был маленьким, и он остался жить с матерью Ириной Горошенко. Отец вскоре занялся бизнесом, стал крупным предпринимателем на Дальнем Востоке, потом ушел в политику. Селезнев-старший несколько раз был женат, у Романа появилось трое единокровных братьев: Михаил, Петр и Артем.

В 17-летнем возрасте Селезнев фактически стал сиротой. Мать умерла от острого отравления алкоголем. Ее бездыханное тело нашел Роман. Отец после развода в жизни старшего сына не участвовал.

По некоторым данным, после школы Роман отучился в Дальневосточном федеральном университете, получил диплом в области экономики торговли. Однако на судебном процессе в США обвиняемый заявил об отсутствии какого-либо образования. По его словам, именно из-за тяжелой судьбы и отсутствия профессии ему пришлось заняться хакерством.

Спецслужбы США похитили Селезнева во время отпуска

В 2014 году Роман Селезнев отдыхал на Мальдивах, где был задержан, или вернее сказать — похищен, сспецслужбами США.

«Агенты спецслужб США нарушили законы Соединенных Штатов, законы Мальдивских островов и основы международного права, когда они задержали Романа Селезнева в международном аэропорту Мале. Захват Селезнева стал незаконным похищением, и поэтому дело против него должно быть немедленно прекращено», — такую петицию защита россиянина подала в американский суд. Однако документ остался без внимания.

Как стало известно позже, обвинительное заключение в отношении Селезнева было сформировано еще в 2011 году. По сути, США просто ждали удобного случая, чтобы схватить его.

Суд над Селезневым

Дело похищенного россиянина вызвало широкий резонанс во всем мире. Высокопоставленный отец Селезнева неоднократно заявлял, что его сыну требуется особый медицинский уход из-за травмы, которую тот получил при теракте в Марракеше в 2011 году.

В 2017 году суд Сиэтла вынес приговор в отношении Селезнева. По версии следствия, Селезнев, скрываясь под псевдонимами nCuX, Bulba и Track2, с 2009 по 2011 год установил на терминалы оплаты вредоносное оборудование, позволяющее красть номера карт. Также его обвинили в создании преступной схемы для распространения и продажи украденных номеров. Прокуратура оценила причиненный ущерб в 170 миллионов долларов. К делу были приложены фотографии с телефона подозреваемого, якобы подтверждающие наличие у него крупных сумм.

Селезнев не признал вину ни по одному из 40 предъявленных ему пунктов. Тем не менее, россиянина приговорили к 27 годам лишения свободы.

В каких условиях Селезнева содержали в американской тюрьме

«Без преувеличений, каждый день я просыпаюсь со страхом быть убитым или, хуже того, быть изнасилованным. Тут, увы, это случается довольно часто. В моем блоке фактически половина заключенных осуждены за очень тяжелые преступления», — жаловался Селезнев в 2017 году в интервью для «Известий».

По его словам, практически каждый заключенный имеет при себе холодное оружие. За последние несколько месяцев у Селезнева из камеры неоднократно крали личные вещи.

Питание, как отметил россиянин, в американской тюрьме трехразовое, однако скудное. В день не набирается и двух тысяч калорий. К тому же, прямо рядом с едой бегают тараканы, подчеркнул заключенный.

В 2011 году Селезнев получил серьезную черепно-мозговую травму и страдал от постоянных головных болей. Однако, по его словам, качественных таблеток, которые помогли бы унять боль, в американской тюрьме не нашлось. Обследование в больнице власти запускать не хотели, честно признаваясь, что это будет долгий процесс.

После возвращения в Россию

Роман Селезнев не знал, что он попал в списки на обмен.

«Я, конечно, надеялся, но никаких намеков не было. Мне всегда говорили, что этим занимается кто-то, но неизвестно — включат тебя или нет», — поделился он беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

По словам мужчины, во время заключения сотрудники российского посольства в США его очень поддерживали, однако ложных надежд никогда не давали. Одним утром его просто разбудили вопросом, почему он еще не одет.

«Я говорю, куда не одет? Я не знал, куда мы едем. Мне сказали: ты в штат Джорджия едешь, тебя на суд везут. Я думал, что десять лет отсидел, и они хотят больше мне накинуть. Думал, что новое дело. Я в шоке. Мне сказали: все, иди, тебя эти маршалы заберут», — рассказал обменянный россиянин.

По словам Селезнева, ему до сих пор с трудом верится, что он вернулся на Родину. Однако все годы тюремного заключения он не сомневался, что тут его не забудут, и справедливость восторжествует.

Освобожденный из американской тюрьмы Роман Селезнев дал большое интервью, которое можно прочитать эксклюзивно на сайте «Известий».

Кого Россия вернула на Родину 1 августа

Помимо Романа Селезнева, возвращение которого было необходимо из-за ухудшения состояния его здоровья, домой также прибыли Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Владислав Клюшин.

Как выяснилось позже, вместе с заключенными домой прилетели и их дети, большинство из которых не знаю русского языка. Встречать вернувшихся на Родину прибыл и сам глава российского государства Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, таким образом глава государства хотел отдать дань и поблагодарить людей, которые «служат своей стране».

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список заключенных, которыми 1 августа обменялись Россия и Запад.