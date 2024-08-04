«Учим сразу три языка»: годовалый сын Прилучного и Брутян поражает способностями

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Годовалый сын Прилучного и Брутян учит три языка

«Учим сразу три языка»: годовалый сын Прилучного и Брутян поражает способностями

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Маленький Микаэль уже почти умеет говорить по-английски.

Молодая жена актера Павла Прилучного — Зепюр Брутян — похвасталась достижениям их годовалого сына Микаэля, который в столь юном возрасте учится говорить по-английский. Об этом она сообщила в своем личном блоге в социальной сети.

Зепюр купила сыну шарик с персонажем мультсериала «Синий трактор». Малыш был невероятно рад получить подарок, радостно прыгал и кричал, а одновременно с этим пытался выговорить слово «машина» на английском языке, что у него прекрасно получалось.

«Моя радость! Учим сразу три языка», — поделилась с подписчиками Брутян.

Брутян родила Микаэля год назад. Вместе с Прилучным она также воспитывает старших детей актера от Агаты Муцениеце. Ребята постоянно приезжают к папе и его новой жене. У них замечательные взаимоотношения с Зепюр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян хотят еще детей. Пока предположительный сроков они не назвали, но оба мечтают, чтобы в их семье появилась девочка.

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