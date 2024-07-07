«Как Бог даст»: Прилучный и Брутян планируют второго ребенка

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 128 0

Актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян хотят второго совместного ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Звездная пара уже воспитывает годовалого сына Микаэля.

Актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян хотят еще детей. Об этом семья рассказала в беседе с 5-tv.ru во время кинематографической премии «Ника».

Реакция на вопрос у пары была искренней и яркой. Они уверили, что думают о рождении второго малыша, но попозже.

«Вообще, как Бог даст! Не важно абсолютно. Ну, конечно, хотелось бы девочку: кудрявую красивую и миленькую», — ответила со смехом Зепюр.

Прилучный утвердил: «Подругу». Непонятно для мамы или же для первенца пары, но Брутян явно воодушевлена планированием дочки.

Год назад у супругов родился мальчик. Они назвали его Микаэлем. Актеры поделились, что недавно он сделал первые шаги и теперь за ним тяжело успевать. Отличным помощником стала собака семейства, она постоянно находится рядом с малышом и поддерживает, чтобы он не упал.

Павел Прилучный с Зепюр Брутян также воспитывают старших детей актера от Агаты Муцениеце. Ребята постоянно приезжают к папе и его новой жене. У них замечательные взаимоотношения с Зепюр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Прилучный подал в суд на Муцениеце.

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