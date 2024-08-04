Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекино

На местах работают оперативные службы.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Женщина погибла при атаке украинского беспилотника (БПЛА) по многоквартирному дому в Шебекино. Дрон залетел прямо в окно. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков», — отметил он.
Атакам со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта Белгородской области. В Шебекино три дрона выбили стекла и повредил внутреннюю отделку в квартирах двух домов. Помимо этого, еще два БПЛА нанесли удары по двум частным домам, из-за чего загорелись кровли.
«Возгорание в домах ликвидировано. В домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы», — добавил Гладков.
В селе Салтыково дронами был атакован автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали. Транспорт поврежден. Также в селе Петровка после атаки сгорел пустой легковой автомобиль.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ совершили массированную атаку по Ростовской области.
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