Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекино

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 53 0

На местах работают оперативные службы.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Женщина погибла при атаке украинского беспилотника (БПЛА) по многоквартирному дому в Шебекино. Дрон залетел прямо в окно. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков», — отметил он.

Атакам со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта Белгородской области. В Шебекино три дрона выбили стекла и повредил внутреннюю отделку в квартирах двух домов. Помимо этого, еще два БПЛА нанесли удары по двум частным домам, из-за чего загорелись кровли.

«Возгорание в домах ликвидировано. В домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы», — добавил Гладков.

В селе Салтыково дронами был атакован автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали. Транспорт поврежден. Также в селе Петровка после атаки сгорел пустой легковой автомобиль.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ совершили массированную атаку по Ростовской области.

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Атака беспилотников на регионы России
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