Всего 55 беспилотников: ВСУ совершили массированную атаку по Ростовской области

Взрывы раздались сразу в нескольких районах, в том числе в столице региона.

В Ростовской области прогремела одна из самых масштабных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взрывы после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были слышны в нескольких населенных пунктах — Ростове, Таганроге, Батайске, Азове и Каменске. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Наиболее пострадавшим назван Морозовский район.

Повреждения получили склады в Каменском и Морозовском районах, а также нефтехранилище под Каменском. Сотрудники служб экстренного реагирования ликвидируют огонь на участках возгорания, точной информации о пострадавших пока нет, данные о последствиях атак уточняются.

«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — написал глава Ростовской области.

Незадолго до происшествия Голубев рассказывал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника на севере региона. Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки, собираются данные о последствиях на земле.

Всего, по информации губернатора, минувшей ночью территорию области атаковали 55 украинских БПЛА. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлена работа экипажа вертолета Ка-52М в зоне спецоперации, уничтожающего опорный пункт ВСУ.