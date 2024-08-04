«Призывал решить вопрос миром»: кто избил боксера Дмитрия Двали

Спортсмен пытался спасти подростка.

Мастера спорта России международного класса, боксера Дмитрия Двали покалечили неизвестные в Крыму, когда он заступился за подростка. Об этом сообщает издание KP.RU.

Чемпион России по боксу 23-летний Дмитрий Двали прибыл в Крым, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. В день отъезда он вместе с братом и помощником медиком наткнулся на группу людей. Восемь человек избивали подростка.

Спортсмен незамедлительно вступился за парня, но переключил внимание злоумышленников на себя.

В сеть попали кадры, как Дмитрия окружает толпа и начинает наносить удары. Несмотря на титул и опыт, боксеру не удалось отбиться. Его избивали кулаками и ногами.

Брат и медик пытались помочь, но их оттеснили. Двали оставили в покое, только когда подбежал крупный мужчина. Нападавшие поспешили скрыться с места преступления.

«Мы уже собирались уезжать… Вышли на заключительную прогулку. Я призывал решить вопрос миром. Знаю, что полиция занимается, что заведено головное дело. Но кто они, кто задержан, мне пока не известно», — рассказал Дмитрий.

Боксеру вызвали скорую и его госпитализировали. В больнице ему диагностировали перелом орбитальной кости и сильное повреждение глаза.

Тренер Иван Щелок сообщил, что спортсмену будут делать операцию в одной из частных клиник Москвы. Не исключено, что полученные травмы могут стать противопоказанием для участия в соревнованиях. Есть шанс сохранить зрение, но небольшой. Медики не отрицают, что после такого глаз будет видеть хуже.

Нашли ли злоумышленников?

Полиции удалось задержать двух из восьми нападавших. Одному 21 год, другому 26 лет. На них завели уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжелого вреда здоровью. О шести других пока неизвестно.

По словам президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, нападавшие обязательно понесут наказание.

«А эта никчемная нечисть, которая толпой решила показать свое превосходство, не думая головой, потому что, видимо, нечем думать, будет найдена и наказана по всей строгости закона. Ни один выродок не сможет избежать наказания, мы это гарантируем! Мы своих не бросаем», — сказал он.

Кремлев заявил, что в федерации помогут Дмитрию и с лечением, и получить работу, если придется прекратить карьеру.

Свой комментарий о ситуации дал и юрист Александр Степанов. Если действия тех людей будут квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью, то им грозит максимальный срок — 12 лет заключения.

«Конечно, при назначении меры будут учитывать все обстоятельства дела, степень общественной опасности, личности подсудимых и смягчающие либо отягчающие обстоятельства», — подчеркнул Степанов.

Позднее в Следственном комитете РФ рассказали, что действия нападавших переквалифицировали на покушение на убийство.

Двалу оказывают поддержку и его фанаты. Они отмечают героический поступок боксера, называют его самым смелым и желают скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что арестовали мужчину, напавшего на женщин в центре Москвы.