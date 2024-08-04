«Трудный момент»: принц Уильям бросил Кейт Миддлтон по телефону

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 63 0

Биограф Джобсон: принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефону в 2007 году

«Трудный момент»: принц Уильям бросил Кейт Миддлтон по телефону

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Как отреагировала принцесса Уэльская?

Принц Уильям принял решение расстаться с Кейт Миддлтон в 2007 году, когда они только начинали свои отношения и были студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Об этом рассказал биограф Робер Джобсон в книге о принцессе Уэльской.

По его словам, тогда Уильям бросил Кейт по телефону и заявил, что им обоим нужно «немного больше свободного пространства». Джобсон отметил, что это стало настоящим ударом для Миддлтон.

«Это был трудный момент для Кэтрин, которая чувствовала себя разбитой из-за того, что ее бросили по телефону», — рассказал он.

Однако, по словам биографа, принцесса не стала уговаривать избранника и проявила силу характера, уехав с матерью в Дублин. В то время как Уильям решил отпраздновать разрыв с Кейт в одном из лондонских клубов. Спустя время принц все же начал осознавать, что потерял нечто важное.

В результате пара помирилась на костюмированной вечеринке, на которую Миддлтон пришла в смелом костюме медсестры. Этот вечер стал переломным: увидев Кейт, Уильям был сражен. Он направился к ней, и во время танцев между ними вновь вспыхнула былая искра. Паре удалось преодолеть все преграды и стать примером крепкой семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно об экстренной операции Кейт Миддлтон.

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