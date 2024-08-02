«Удалили опухоль»: стало известно об экстренной операции Кейт Миддлтон

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 227 0

Биограф Джобсон: Кейт Миддлтон в молодости удалили опухоль в голове

«Удалили опухоль»: стало известно об экстренной операции Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Королевский биограф раскрыл подробности случившегося.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в молодости перенесла операцию по удалению опухоли. Об этом сообщил королевский биограф Роб Джобсон в своей книге, посвященной ей.

Он уточнил, что это случилось еще в подростковом возрасте.

«Подростком в колледже Мальборо она обнаружила опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Школа немедленно уведомила ее родителей, и ее мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», — объяснил биограф.

Ей пришлось говорить о произошедшем лишь однажды. Это случилось в 2001 году во время сольного выступления, когда она не смогла скрыть трехдюймовый шрам.

На данный момент Кейт Миддлтон переживает непростые времена. В марте 2024 года знаменитость сообщила, что у нее диагностировали онкологию. Ей пришлось признаться в этом публично, чтобы остановить панику среди британских подданных и тех, кто наблюдает за королевской семьей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон редко выводит принца Луи в свет.

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