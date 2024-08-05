Ждут третьего? Девушка Джейсона Стейтема ответила на слухи о беременности

Звезда мировых подиумов уже дважды мама. Неужели она решилась еще на одного ребенка?

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли ответила на слухи о беременности откровенным фото. В своем личном блоге она опубликовала снимок пресса.

На снимке 37-летняя красавица лежит на кушетке в косметологическом кабинете, прикрывши лишь интимные места. Очевидно, что на такой провокационный шаг модель пошла после того, как подписчики стали атаковать ее поздравлениями с беременностью, которой на самом деле нет.

Причиной слухов стала фотография, где Роузи позирует в модном аутфите из широких брюк, обтягивающего топа и кожаного тренча. Из-за неудачной позы у модели выпирал живот, который поклонники и приняли за беременность.

Роузи не стала никак комментировать слухи, но решила продемонстрировать идеальный пресс, чтобы закончить обсуждение неудачной фотокарточки.

Модель встречается 14 лет с Джейсоном Стейтемом. В 2017 году у них появился первый ребенок. Мальчика назвали Джеком. В 2022-м у Роузи и Джейсона появилась дочь, которой они дали имя Изабелла Джеймс.

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