Поступление и наказание: доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70%

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Доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Elagin; 5-tv.ru

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За какие нарушения предусмотрены наибольшие санкции и какой вклад внесли отчисления блогеров?

Доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70% по сравнению с прошлогодними показателями. Как пишут «Известия», только за пять месяцев текущего года это принесло в казну почти 2,5 миллиарда рублей.

Как отмечают эксперты, причины роста такого рода поступлений — в усилении контроля за счет цифровизации, увеличения пеней за просрочку, а также — в отчислениях оштрафованных блогеров. Согласно статистике ФНС, больше всего в России штрафуют за неуплату налогов, непредоставление деклараций и сокрытие сведений о связях с иностранным бизнесом.

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