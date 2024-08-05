Поступление и наказание: доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70%

За какие нарушения предусмотрены наибольшие санкции и какой вклад внесли отчисления блогеров?

Доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70% по сравнению с прошлогодними показателями. Как пишут «Известия», только за пять месяцев текущего года это принесло в казну почти 2,5 миллиарда рублей.

Как отмечают эксперты, причины роста такого рода поступлений — в усилении контроля за счет цифровизации, увеличения пеней за просрочку, а также — в отчислениях оштрафованных блогеров. Согласно статистике ФНС, больше всего в России штрафуют за неуплату налогов, непредоставление деклараций и сокрытие сведений о связях с иностранным бизнесом.