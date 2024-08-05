В России планируют повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 38 0

Под него попадут как минимум 2 035 тысяч человек.

В России планируют повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Налог на доход физических лиц (НДФЛ) планируют повысить до 30% для иностранных граждан в России. Об пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР во главе с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

«Мы считаем, что доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России», — пояснил цель нового законопроекта Слуцкий.

Планируемый для вынесения на рассмотрение в Госдуму законопроект направлен на увеличение доходов бюджетной системы РФ, отмечается в документе. Инициатива также ставит для себя цель в виде решения «масштабных общенациональных задач» как в социальной, так и экономических сферах.

Отмечается, что в 2022 году действующий патент на осуществление трудовой деятельности имели — 2 035 тысяч человек, примерно столько оказалось и в 2023-м.

Авторы законопроекта пояснили, что сейчас для работающих по найму на основании патента иностранных граждан устанавливается прогрессивная шкала налогооблажения. При этом, согласно пункту 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ, предусмотрена налоговая ставка в размере как раз 30%. Это касается именно тех физлиц, которые не являются налоговыми резидентами России.

Слуцкий подчеркнул, что сейчас иностранцы прибывают в Россию для заработков, отправляя деньги за рубеж. Именно поэтому этим законопроектом планируется пополнить бюджет дополнительными доходами. По его словам, все эти средства пойдут как на поддержку сел и городов, так и на помощь семьям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Федерации одобрил законопроект о режиме высылки нелегальных мигрантов.

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