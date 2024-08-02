Совфед России одобрил законопроект о режиме высылки нелегальных мигрантов

Совет Федерации одобрил новый законопроект о введении режима высылки мигрантов, которые находятся на территории России незаконно. Решение принято на заседании в пятницу, 2 августа.

Закон призван отрегулировать порядок выезда иностранных граждан, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России, в страны, гражданами которых они являются, либо помочь в процедуре приобретения необходимых документов для проживания мигрантов в России.

Лица, которые находятся в режиме высылки, не будут иметь возможности выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак на территории России. Они также не будут иметь права на пользование банковскими услугами, за исключением обязательных платежей. Нелегальным мигрантам запрещается становиться участником или учредителем религиозной или общественной организации.

Предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет выступать МВД России, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены российским правительством.

Совфед также одобрил закон, который дает полномочия полицейским для применения процедуры административного выдворения в отношении нелегальных мигрантов и лиц без гражданства. Ранее такими возможностями обладали только судьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима высылки из России.