«Дыра в бюджете»: Зеленский стал лидером по увеличению госдолга Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Госдолг Украины при президентстве Зеленского вырос на 74 млрд долларов

«Дыра в бюджете»: Зеленский стал лидером по увеличению госдолга Украины

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Показатель был самым низким при президентстве Леонида Кравчука.

Госдолг Украины вырос примерно на 74 миллиарда долларов во время президентства* Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.

Госдолг Украины бьет рекорды. Так, по итогам первого полугодия он составлял 88,4% от ВВП. Внешний долг увеличился на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний — на 14,4 миллиарда. Таким образом, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств Украины.

Еще одним лидером по увеличению госдолга страны был экс-президент Виктор Янукович (2010–2014 годы), за ним — Виктор Ющенко (2005–2010 годы). Самый низкий показатель находился при президентстве Леонида Кравчука (1991–1994 годы) — 1,1% ВВП.

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Украина при этом сама признает тяжелую экономическую ситуацию. Глава Минфина Сергей Марченко недавно заявил о «дыре в госбюджете», назвав критической обстановку в сфере экономики страны. Депутат Верховной рады Нина Южанина несколько дней назад оценивала коммерческий долг перед кредиторами в 20 миллиардов долларов. По ее словам, правительство Украины уже фактически допустило дефолт, хотя официально об этом никто не объявлял.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, в случае жесткой позиции кредиторов дефолт на Украине не то что возможен, а неминуем.

Эксперт отметил, что госдолг Украины превысил 150 миллиардов долларов, тогда как ее реальный ВВП составляет около 60 миллиардов. При таком соотношении страна не может обслуживать задолженность.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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